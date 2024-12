Hier stehen die Macher!

Sie fördern die regionale Wirtschaft, sind ein Leuchtfeuer für Menschen am Rande der Gesellschaft, engagieren sich gegen Korruption, investieren vorausschauend in die Klimawende und setzen sich für einen digitalen Humanismus ein: alles Unternehmen und Initiativen, die Dinge neu denken und diese Ideen auch mutig umsetzen. Ausgezeichnet wurden sie jetzt mit einer großen Gala in der Säulenhalle des Museums für angewandte Kunst in Wien mit den Schiefer-Awards.

„Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor vielfältigen Herausforderungen von der Klimawende über die Rezession und die anhaltende Teuerung bis zum Pensionssystem. Da ist es keine schlechte Idee, von den Besten zu lernen“, sagt Martin Schiefer über seine im vergangenen Jahr gestartete Initiative, „denn es gibt Lösungen, man muss sich nur mit offenen Augen und einem offenen Mindset im In- und Ausland umschauen.“