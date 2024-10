Ein Ende der Trägheit bitte!

In Frankreich haben die Olympischen Spiele für einen Ruck gesorgt, in den USA die Nominierung von Kamala Harris einem erstarrten System neue Dynamik eingehaucht. Und in Österreich? Jetzt wird gewählt, dann gejammert – und dann so weitergemacht wie bisher. Das Dilemma dieses Landes: Es regiert in vielen Bereichen die Schwer kraft, die in Österreich leider nicht mit „Kraft“ übersetzt wird, sondern mit „schwer“. Das politische System leidet an Trägheit.