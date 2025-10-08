Sie machen es besser!

Drei Beispiele, die zeigen, was auch in schwierigen Zeiten möglich ist, wenn Strategie, Innovationskraft und Mut zusammenkommen. Und drei Beispiele, die zu den insgesamt 18 Unternehmen gehören, die heuer vom Beratungsunternehmen ­Deloitte in Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und dem trend als „Best Managed Companies“ ausgezeichnet wurden.

Es sind Auszeichnungen mit Signalwirkung. „Gerade in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten sind mutmachende Vorzeigeprojekte gefragt, die Unternehmerinnen und Unternehmern Orientierung, Sicherheit und Zuversicht geben“, betont Gottfried ­Spitzer, Partner und Family Business Leader bei Deloitte Österreich. Auch wenn man die schwierigen Rahmenbedingungen nicht wegdiskutieren könne, zeigen diese ­Unternehmen, dass Erfolge möglich sind.

Der schlechten Stimmungslage in ­Österreich positive Impulse entgegen­setzen, darum geht es auch Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der RLB NÖ-Wien. „Es ist beeindruckend, wie Unternehmen selbst in herausfordernden ­Zeiten mit Innovationskraft, klaren Strategien und einer starken Unternehmenskultur Maßstäbe setzen.“

Hinter dem Programm „Best Managed Companies“ steckt weit mehr als ein ­anerkennendes Schulterklopfen für gute Arbeit. Es ist ein intensiver und international bewährter Auditierungs- und Coachingprozess, den Deloitte Österreich mit seiner Expertise begleitet.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter „Fitness-Check“, der sich auf vier ­zentrale Unternehmensbereiche konzentriert:

Strategie

Produktivität & Innovation

Kultur & Commitment

Governance & Finanzen

„Mit diesen Themenbereichen gelingt es uns, ein Unternehmen ganzheitlich ­abzubilden“, erklärt Albrecht Rauchen­steiner, Director bei Deloitte und federführend für das Programm verant­wortlich. „Und genau diese umfassende Betrachtung, verbunden mit internationalen Benchmarks, macht den einzig­artigen Charakter von Best Managed Companies aus.“

Die Analyse erfolgt nicht ausschließlich von außen, sondern in enger Zusammenarbeit mit dem Management. In Workshops werden Strukturen und Prozesse durchleuchtet, Chancen und Risiken sichtbar gemacht und mögliche Handlungsfelder erarbeitet. Deloitte-Expert:innen stehen dabei als Sparringpartner zur Seite, geben fundiertes Feedback und regen dazu an, das eigene Unter­nehmen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Nur wer in allen vier Schwerpunktbereichen hervorragend aufgestellt ist, wird der Expertenjury zur Auszeichnung vorgeschlagen.

Zusätzlichen Reiz erhält das Programm durch seine Internationalität. „Best Managed Companies“ ist mittlerweile in mehr als 45 Ländern etabliert. Damit stehen den österreichischen Betrieben Erfahrungswerte von mehreren Tausend ausgezeichneten Unternehmen weltweit zur Verfügung.

Allerdings: Die Teilnahme an dem Programm ist herausfordernd und erfordert ein hohes Maß an Offenheit, Reflexion und Gestaltungswillen. Deshalb kommt nicht jeder ins Ziel. Rund ein Drittel der teil­nehmenden Unternehmen gibt unterwegs auf oder erfüllt die strengen Kriterien nicht. „Ja, das Programm ist heraus­fordernd“, betont auch Rauchensteiner, „doch gerade diese Herausforderung macht es so wertvoll. Am Ende setzen sich nur die Besten durch – und genau diese Exzellenz wollen wir sichtbar machen und vor den Vorhang holen.“