Nachhaltigkeit: Ist "Grün" zwar gut, aber zu teuer?

Beschreibung

KATRIN HOHENSINNER-HÄUPL führt den steirischen Obst- und Gemüseanbau-Betrieb Frutura in zweiter Generation. In der Geschäftsführung verantwortet sie die Bereiche Einkauf, Finanzen, Personal, Produktion, Logistik, IT und Technik. Sie hat an der FH Wien Rechnungs- und Finanzwesen studiert und war vor ihrem Einstieg ins Familienunternehmen bei einem internationalen Consulter tätig.