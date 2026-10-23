Raus aus der Erschöpfungsfalle

Mit dem Employee Assistance Program bietet Mavie Work eine diskrete und niederschwellige Beratung für mentale Gesundheit. Die Unterstützung kann online, per Telefon oder an 40 Standorten in Österreich, Deutschland und CEE erfolgen.
Mit dem steigenden Druck in der Arbeitswelt wächst die Stressbelastung auf allen Hierarchieebenen. Viele Mitarbeitende, aber auch Manager:innen arbeiten am Limit – und die mentalen, teilweise bereits auch körperlich spürbaren Probleme mindern ihr Leistungsvermögen im Job und im privaten Umfeld. Wie brisant die Entwicklung ist, zeigt die zum dritten Mal durchgeführte Stress-Studie von Mavie Work, dem führenden Anbieter betrieblicher Gesundheitsförderung in Österreich, Deutschland sowie CEE. Demnach gehen hierzulande rund 83 Prozent der Befragten trotz mentaler Erschöpfung und Burn-out-Symptomen zur Arbeit.
Doch selbst bei großem Leidensdruck wird psychologische Beratung kaum in Anspruch genommen. Laut Studie wenden sich nur 14 Prozent der Befragten, die unter Stress leiden, an Expert:innen. Die Gründe: fehlender Zugang zu entsprechenden Angeboten, die damit verbundenen Kosten, Zeitmangel sowie die Hemmschwelle, sich einzugestehen, Hilfe zu benötigen.
Über die eigenen psychischen Probleme am Arbeitsplatz zu sprechen, ist für 75 Prozent der Befragten ein absolutes Tabu. Und zwei von drei Mitarbeitenden geben an, dass sie sich nicht an ihre Führungskraft wenden würden, weil sie keine Unsicherheit oder Verletzlichkeit zeigen wollen. „Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen auf diese Entwicklung reagieren und Angebote im Bereich der mentalen Gesundheit schaffen, die anonym und niederschwellig von den Mitarbeitenden in Anspruch genommen werden können“, sagt Christoph Schnedlitz, Geschäftsführer von Mavie Work. Wird diese Aufgabe
an einen externen Dienstleister übertragen, stärkt dies das Vertrauen in die Beratungsleistung.
EAP in acht Ländern.
Mavie Work bietet in mittlerweile acht Ländern Mittel- und Osteuropas das Employee Assistance Program (EAP) an. Die Unterstützung bei beruflichen und privaten Herausforderungen reicht von mentaler und physischer bis zu rechtlicher und finanzieller Beratung. Das Angebot ist bewusst leicht zugänglich angelegt. Die Mitarbeitenden können sich rund um die Uhr online, per Telefon oder persönlich an rund 40 Standorten in der Region an die Psycholog:innen und Coaches wenden. Dass der Austausch in der eigenen Muttersprache erfolgen kann, wird sehr geschätzt, da mentale Gesundheit etwas Persönliches und der kulturelle Kontext relevant ist. „Die Kombination aus persönlicher Beratung in über 19 Sprachen und unserer regionalen Präsenz in acht Ländern Mittel- und Osteuropas macht unser Angebot im Markt einzigartig“, sagt Schnedlitz. Mavie Work zählt bereits mehr als 1.000 Unternehmenskunden.
Führungskraft als Vorbild.
Dabei ist die Ausgangslage der Unternehmen sehr unterschiedlich: Bei der DELTA Gruppe, einem Architektur-, Baumanagement- und Consultingunternehmen mit über 400 Mitarbeitenden in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine, erkannte die HR-Leitung frühzeitig ein belastendes System – mit ersten Ausfällen, Kündigungen und Rückzugstendenzen. Daraus entstand der Wunsch nach einem niederschwelligen, auf Prävention ausgerichteten Gesundheitsangebot.
Für die erfolgreiche Umsetzung des EAP von Mavie Work – so die Erfahrungen von DELTA – war es wichtig, dass die Führungskräfte ihre Teams ermutigten, sich Unterstützung zu holen, und ihre eigenen Erfahrungen teilten. Der Erfolg des Programms ist klar messbar: Über 80 Prozent der Mitarbeitenden, die sich aufgrund starker Überlastungsanzeichen im Langzeitkrankenstand befanden, konnten wieder eingegliedert werden.
Den positiven Einfluss von EAP auf die Wirtschaft belegen zahlreiche Studien. Mavie-Work-Chef Schnedlitz betont vor allem folgende Verbesserungen: „Unternehmen, die auf EAP setzen, verzeichnen im Schnitt eine Leistungssteigerung von 50 Prozent und 28 Prozent mehr Motivation und Engagement ihrer Mitarbeitenden“, sagt er. EAP sei damit eine Investition in die Zukunft, denn gesunde Mitarbeitende schaffen gesunde und widerstandsfähige Organisationen.