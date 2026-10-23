Raus aus der Erschöpfungsfalle

Mit dem steigenden Druck in der Arbeitswelt wächst die Stressbelastung auf allen Hierarchieebenen. Viele Mitarbeitende, aber auch Manager:innen arbeiten am Limit – und die mentalen, teilweise bereits auch körperlich spürbaren Probleme mindern ihr Leistungsvermögen im Job und im privaten Umfeld. Wie brisant die Entwicklung ist, zeigt die zum dritten Mal durchgeführte Stress-Studie von Mavie Work, dem führenden Anbieter betrieblicher Gesundheitsförderung in Österreich, Deutschland sowie CEE. Demnach gehen hierzulande rund 83 Prozent der Befragten trotz mentaler Erschöpfung und Burn-out-Symptomen zur Arbeit.

Doch selbst bei großem Leidensdruck wird psychologische Beratung kaum in Anspruch genommen. Laut Studie wenden sich nur 14 Prozent der Befragten, die unter Stress leiden, an Expert:innen. Die Gründe: fehlender Zugang zu entsprechenden Angeboten, die damit verbundenen Kosten, Zeitmangel sowie die Hemmschwelle, sich einzugestehen, Hilfe zu benötigen.

Über die eigenen psychischen Probleme am Arbeitsplatz zu sprechen, ist für 75 Prozent der Befragten ein absolutes Tabu. Und zwei von drei Mitarbeitenden geben an, dass sie sich nicht an ihre Führungskraft wenden würden, weil sie keine Unsicherheit oder Verletzlichkeit zeigen wollen. „Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen auf diese Entwicklung reagieren und Angebote im Bereich der mentalen Gesundheit schaffen, die anonym und niederschwellig von den Mitarbeitenden in Anspruch genommen werden können“, sagt Christoph Schnedlitz, Geschäftsführer von Mavie Work. Wird diese Aufgabe

an einen externen Dienstleister übertragen, stärkt dies das Vertrauen in die Beratungsleistung.