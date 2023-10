Die Vielfalt an Anwendungen, die bereits jetzt in Fahrzeugen zur Verfügung stehen, wächst rasant – und auch die Bedienbarkeit hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verbessert. Polestar war der erste Autohersteller, der das Android™ Automotive Betriebssystem samt Google-Applikationen in seine Fahrzeuge integriert hat. So wird das vollelektrische Fahrerlebnis um ein intuitives Infotainmentsystem ergänzt, dass eine Reihe vertrauter Apps im Auto verfügbar macht. Der größte Vorteil ist, dass das das Betriebssystem im Auto der Software am Smartphone ähnelt und im selben Ökosystem verortet ist. Unter anderem stehen bekannte Apps auch im Fahrzeug zur Verfügung und integrieren sich nahtlos in den Alltag der Nutzer:innen.

Seit der Markteinführung haben Polestar und seine Zulieferer kontinuierlich nützliche Apps für das Fahrzeug veröffentlicht, darunter Waze, EasyPark, A Better Routeplanner, AccuWeather, Range Assistant, Journey Log und die Performance App für Dual Motor Fahrzeuge. In Österreich wurden heuer mit den beiden Apps ORF-TVthek und ORF Sound zwei spezifische Angebote für den lokalen Markt integriert.