„Möchte am Arbeitsplatz glückliche Gesichter sehen“

MANFRED KRÖSWANG :

Wir konnten im Vorjahr unseren Umsatz mit dem höchsten Plus in der Branche erstmals über 400 Millionen Euro steigern und haben auch unser 50-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Jubiläen sind oft eine Zeit, wo man auch gerne auf das Erreichte zurückblickt, und beim EY Entrepreneur Of The Year wird Entrepreneurship über einen längeren Zeitraum prämiert. Somit haben sich diese beiden Anlässe perfekt getroffen. Die Auszeichnung bewirkt vor allem im Unternehmen etwas: Die Mitarbeiter sind stolz, bei Kröswang zu arbeiten. Aber auch in der Führung ist es von Vorteil, wenn Leadershipqualitäten mit diesem renommierten Preis honoriert werden.