„Wir brauchen lokale Wertschöpfung durch die Energiewende“

ERWIN RAFFEINER :

Wir sind ein führendes Unternehmen in der Digitalisierung von Stromnetzen und hatten in den vergangenen vier Jahren 150 Prozent Wachstum. Wir werden unseren auf Zukunftsfähigkeit in Österreich getrimmten Wachstumskurs konsequent weiterführen. Damit stellen wir sicher, dass die Produktion und unser spezielles Know-how in Österreich erhalten bleiben. Weil wir bisher als „Hidden Champion“ galten, freut uns die zusätzliche Sichtbarkeit durch die Auszeichnung besonders – und hilft auch bei der Mitarbeitersuche.