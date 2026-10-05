Zwei Welten, eine Leidenschaft

Es ist eine noch junge Familien-Erfolgsgeschichte: Die Brüder Konstantin und Oliver Kobale verfielen schon früh dem Segelbazillus. Von der klassischen Nachwuchs-Nationalteam-Bahn kamen sie bald ab, über den Red Bull Youth America’s Cup und The Ocean Race fanden die beiden in den Big-Boat-Zirkus. Immer noch unter dreißig Jahre alt, sind sie die bestimmenden Köpfe des österreichischen Segel- und Charterunternehmens Kora Yachts und damit der rund 30 Meter langen Wally Vantanera und der VO65 Sisi.

Kompromissfähig zeigt sich dabei die komplett aus Carbon gefertigte Wally. Mit elegantem Interieur sowie Luxus unter und an Deck überzeugt die 2003 in Italien gefertigte Superyacht bei Bedarf mit bis zu 20 Knoten unter Segel auch auf der Regattabahn. Das Design verantwortete German Frers, 2025 wurde die Yacht unter den Kobale-Brüdern umfassend refittet und steht seither für individuell zugeschnittene Chartererlebnisse zur Verfügung. Im Cruising-Modus zeigt sich die Vantanera von ihrer entspannten Seite. Acht Gäste finden in drei Kabinen mit jeweils eigenem Bad Platz, eine drei- bis vierköpfige Stammcrew kümmert sich um den Bordbetrieb. Großzügige Deckflächen, zurückhaltend elegantes Interieur und Wassersport-Spielzeug vom E-Surfboard bis zu Wasserski und SUP liefern die Zutaten für den luxuriösen Törn. Im Sommer kreuzt die Wally im Mittelmeer, im Winter zieht es sie in die Karibik. Kora bietet dabei keine fixen Standardreisen, sondern maßgeschneiderte Cruising-, Regatta- und Eventformate an.