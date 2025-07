US-Zölle: EU treibt Arbeiten an Gegenzöllen voran

„Unser Ziel ist und bleibt eine Lösung am Verhandlungstisch“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) vor dem Start des Sondertreffens der EU-Handelsminister. Es sei aber auch Zeit, „eine klarere Sprache zu sprechen“. Die EU müsse „konsequent und selbstbewusst auftreten“. Er forderte, angesichts der neuen Ankündigungen von Trump Gegenmaßnahmen in Kraft zu setzen und weitere Maßnahmen vorzubereiten.

Mit den neuerlichen Ankündigungen von Trump habe sich die Lage verändert: „Ich glaube, dass Donald Trump nur eine selbstbewusste Sprache versteht.“ Er stehe hinter der Kommission, aber die angekündigten Gegenmaßnahmen müssten einen Schritt weitergebracht werden. Trump hatte in einem Brief an die EU am Wochenende mitgeteilt, dass er ab 1. August Sonderzölle von 30 Prozent auf Importe aus der EU und Mexiko einheben will. Die von der EU geplanten Gegenmaßnahmen liegen derzeit auf Eis.