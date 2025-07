EU-Kommission verschiebt Gegenzölle gegen USA auf August

Die Verschiebung kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag an. Damit will die EU abwarten, ob eine Einigung mit den USA trotz der von US-Präsident Donald Trump am Samstag angedrohten Zollerhöhung auf 30 Prozent für EU-Importe noch möglich ist.

Von der Leyen hatte bereits am Samstag in einer Mitteilung auf der Plattform X gesagt, man wolle weiter an einer Lösung bis zum 1. August arbeiten. Trump hatte die Zölle zum 1. August angekündigt. „Die Europäische Union wird den Vereinigten Staaten einen vollständigen, offenen Marktzugang gewähren, ohne dass uns Zölle berechnet werden“, stellte Trump zur Bedingung, um über die Zöllezu verhandeln.