Gerichtserfolg für Casinos-Austria-Pensionisten

Für die Pensionisten der Casinos Austria war es ein langes Warten, ehe das Oberlandesgericht Innsbruck am 12. Jänner dieses Jahres ein Urteil zu ihren Gunsten aussprach. Für die rund 230 sogenannten Altpensionisten, also jene, die vor dem 1.1.1952 geboren wurden und denen die Casinos im Jahr 2020 ihre Zusatzpensionen um 30 Prozent gekürzt haben, bedeutet das, dass sie mit Rückzahlungen in Millionenhöhe rechnen können. Denn das Gericht ließ gegen das Urteil keine ordentliche Revision zu. „Das bedeutet, dass das Urteil vollstreckbar ist“, erläutert der siegreiche Rechtsanwalt Alexander Wittwer von der Vorarlberger Kanzlei TWP, der für acht Pensionisten dieses Musterverfahren geführt hat. Das Urteil dürfte aber auch Wirkung für jene Pensionisten haben, die nicht geklagt haben, erklärt Wittwer. „Ich gehe davon aus, dass das Urteil auch auf Nichtkläger umlegbar ist“, sagt der Anwalt. 2021 schlugen die Rückstellungen für rechtlich umstrittene Pensionen insgesamt mit 23 Millionen Euro bei den Casinos zu Buche. Mittlerweile dürfte der Betrag, den die Casinos rückstellen müssen, aber noch weit höher sein, liegt der Verzugszinssatz mittlerweile doch bei 9,2 Prozent.