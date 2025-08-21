Exklusiv: Casinos-Austria-Bilanz mit Licht und Schatten

Wie den Zahlen des Unternehmens zu entnehmen ist, läuft das Lotterien-Geschäft nach wie vor blendend mit einem Bruttospielertrag von 1,047 Milliarden Euro (2023: 946,8 Millionen Euro) und einem Betriebsergebnis von 157,4 Millionen Euro (2023: 114,7 Millionen Euro). Weniger erfreulich fallen hingegen die Zahlen für das Casino-Geschäft aus, dessen Bruttospielertrag von 302,4 Millionen Euro sogar leicht rückläufig war. Vor allem beim Lebendspiel gingen die Einnahmen verhältnismäßig stark zurück. Auch das Betriebsergebnis der Casinos Austria AG fällt in Folge mit 33,6 Millionen Euro um 24 Millionen Euro deutlich niedriger aus als noch im Vorjahr. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass heuer weniger Rückstellungen aufgelöst wurden als im Jahr davor. Unter dem Strich weist der Konzern ein Ergebnis von 192,6 Millionen Euro aus – leicht über dem Vorjahr.