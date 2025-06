Casinos-Sponsoring im Kultur- und Sportbereich: Kürzungen drohen

Noch in diesem Jahr will die Regierung zusätzliche 50 Millionen Euro aus höheren Glücksspielabgaben für ihr Budget einnehmen. Im nächsten Jahr werden 130 Millionen und dann ansteigend bis 2030 rund 220 Millionen erwartet. Aber vor allem für Andreas Babler, dessen SPÖ vehement auf Steuererhöhungen pochte, ist die Lage verzwickt. Als Vizekanzler ist er auch zuständig für Kunst, Kultur und Sport – alles Bereiche, die unter den Kürzungen seitens der Casinos AG leiden würden. So sind die Lotterien der größte Geldgeber der Sporthilfe, die Nachwuchs-Spitzensportler pro Jahr mit knapp 1,4 Millionen Euro fördert. Das lässt sich nicht einfach beenden.

Derzeit laufen Gespräche der Casag mit der Regierung, die ein härteres Vorgehen gegen illegale Onlineanbieter für Glücksspiel und Sportwetten in Aussicht stellt. Das soll der legalen Casinos-Plattform win2day mehr Einnahmen bescheren und das Problem entschärfen.

In dem Brief an die Partner ist van Lambaart am Ende außerdem um einen positiven Ausblick bemüht. „Wir hoffen, dass diese Steuererhöhungen nur zeitlich befristete Geltung haben und wir danach wieder in gewohnter Form unsere Kooperationen weiterführen können.“ Allerdings: Wieder gesenkt werden Steuern in Österreich nur in den seltensten Fällen.