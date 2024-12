Politik Backstage: „Wir sind pleite"

Mit Datum 13. 11. kursiert in Verhandlerkreisen ein Analysepapier, das im ersten Anlauf von einer Türkis und Rot beschickten sechsköpfigen Expertengruppe erarbeitet wurde. Der Konsolidierungsbedarf wird darin für die kommenden vier Jahre mit 38 Milliarden Euro beziffert. Schon im kommenden Jahr müssten je nach Wachstumsszenario zwischen fünf und sechs Milliarden eingespart werden. Aufgrund der Notwendigkeit von nachhaltigen Eingriffen in die Ausgabenstruktur des Staatshaushalts kumuliert sich im Jahr 2028 der Einsparbedarf im Budget schlussendlich auf rund 14 Milliarden Euro. Wo Türkis-Rot-Pink etwa bei Förderungen oder Steuerprivilegien den Rotstift ansetzen und etwa bei Alkohol, Tabak und/oder Grund und Boden an bestehenden Steuerschrauben drehen will, war bei Redaktionsschluss am 3. 12. vollkommen offen. Konsens herrscht im Prinzip aber darüber, dass es in Rezessionszeiten wie diesen auch Anreize fürs Wachstum braucht.

„Mit einem reinem Sparprogramm die schlimmste Rezession seit Langem auch noch anheizen will niemand“, so ein in allen Lagern gefragter Experte. Auch wie rasch Türkis-Rot-Pink die Budget-Mühlsteine loswerden können und wollen, ist noch offen. Eröffnet die EU-Kommission mangels belastbarer Fakten für einen nachhaltigen Budgetsanierungsplan in den ersten Wochen 2025 tatsächlich ein offizielles Defizitverfahren, dann würde das kurzfristig politisch gar eine leichte Atempause bringen. Denn dadurch würde gemäß den EU-Regeln die Sanierungsfrist automatisch um rund ein Jahr erstreckt. Zudem haben alle EU-Staaten aufgrund der im Gefolge von Corona seit Kurzem gelockerten Fiskalregeln die Wahl, ihre kaputten Budgets binnen vier oder sieben Jahren zu sanieren.