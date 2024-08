Wie Magnus wird Brunner? [Politik Backstage]

Bevor er auf die eine oder andere Weise einen nachhaltigen Imageschaden einstecken musste, wollte Magnus Brunner daher rechtzeitig von sich aus für Brüssel absagen. „Auf unter 50 Prozent“ schätzte Brunner so zuletzt seine Chancen auf den Aufstieg zum Kommissar ein. Die Notbremse musste der Finanzminister dann aber doch nicht ziehen. Am letzten Tag im Juli ließ das Kanzleramt wissen: Magnus Brunner ist der Regierungskandidat für den Topjob in der EU-Zentrale.

Dem weißen Rauch für den Schwarz-Türkisen ging ein letztes Tauschgeschäft voraus. Die ÖVP verzichtet darauf, den zweiten FMA-Vorstand schon knapp ein Jahr vor Vertragsende zu besetzen. Die Grünen können die Aufgabe ihres proklamierten Neins zum einst vereinbarten ÖVP-Nominierungsrecht für den EU-Job mit Verweis auf ein paar inhaltliche Erfolge in Sachen Klima- und Energiepolitik behübschen.

Den taktischen Widerstand gegen die Person Brunner hatten sie schon davor aufgegeben. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler versicherte schon zwei Wochen davor Eva Brunner, dass der Übersiedlung nach Brüssel und der Vorbereitung des Schulwechsels der Kinder bald nichts mehr im Wege stehen werde. Magnus Brunner hatte die nach Vorarlberg angereiste Politprominenz am Rande der Eröffnung der Bregenzer Festspiele zum Get-together in sein Haus in der Landeshauptstadt eingeladen.

Der 52-Jährige, der ein sonniges Gemüt vor sich herträgt, das nichts erschüttern kann, steht damit vor der größten Herausforderung in seiner beruflichen Karriere. In den kommenden Wochen wird es in einem Gefeilsche zwischen 26 Staatschefs und der EU-Kommissionspräsidentin darum gehen, wer welche Kompetenzen erhält.