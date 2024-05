Das Vorspiel zum Kanzlerduell [Politik Backstage]

In einem stimmen alle Demoskopen ohne Wenn und Aber überein: Der Wahlausgang am 9. Juni wird die Startaufstellung für die Nationalratswahl (voraussichtlich am 29. September) entscheidend bestimmen. Dieser Befund prägt auch die Strategiepläne in den Wahlkampfzentralen. Vor allem jene Partei, die am meisten zu verlieren, und jene, die am meisten zu gewinnen hat, sind daher seit Wochen aufeinander scharf gestellt. In der ÖVP geht bei manchen Funktionären als Horror-Benchmark gar ein Absturz auf 20 Prozent der Stimmen um.



Die ÖVP-Zentrale legte das Superwahljahr 2024 von Anfang an so an: Der EU-Wahlkampf ist der Sparring-Fight für den Showdown mit den Blauen im Herbst. Die längst brüchige Parole von der „Europapartei OVP wurde von den Schwarz-Türkisen in den Parteikeller verräumt. Um am 9. Juni gegen die Blauen nicht total unterzugehen, sucht die OVP ihr Heil darin: Sie mutiert endgültig zur "Europa-ja-aber-Partei".



ÖVP-Spitzenmann Reinhold Lopatka, ein mit allen Wassern gewaschener Strippenzieher im Hintergrund, liefert einen halsbrecherischen Spagat zwischen bald tagtäglich neuer scharfer Brüssel-Kritik und Abgrenzung zu blauen "Roter-Knopf-Fantasien" (wie zuletzt etwa Harald Vilimskys Sager: Green Deal? Weg damit!"). Lopatka sucht so zuletzt auch ein Thema neuerlich zu zünden, mit dem Karl Nehammer schon vor mehr als einem Jahr bei seiner Kanzlerrede neu durchstarten wollte - bislang ohne nachhaltigen Terraingewinn. Die ÖVP macht das "Njet" von Nehammer zum EU-Verbrenner-Verbot bei Neuwagen ab 2035 unverdrossen nun auch zu einem zentralen EU-Wahlkampfthema. Die ob des freien Falls am Wählermarkt panischen Schwarz-Türkisen hoffen, so wankelmütige Wähler vor allem am Land von der Fahrt ins Blaue abzuhalten.