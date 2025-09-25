Verkehrsminister Hanke gibt grünes Licht für Lobautunnel

Hanke revidierte damit die Entscheidung seiner Amtsvorgängerin Leonore Gewessler, jetzt Chefin der Grünen, die den Lobautunnel aus dem Bauprogramm der Asfinag streichen ließ. Der Lückenschluss der S1 ist wohl eines der umstrittensten Bauprojekte in Österreich. Zu erwarten ist, dass die heftigen Proteste von Umweltschützern - immerhin verläuft die durch und unter dem Nationalpark Donauauen - prolongiert werden.

Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl betonte, dass seine Gesellschaft "mit dem Lückenschluss der S1 den im Bundesstraßengesetz festgeschriebenen entsprechenden Auftrag der Republik" erfülle. "Die Realisierung startet nördlich der Donau mit dem sogenannten Freilandabschnitt von Groß-Enzersdorf bis Knoten Süßenbrunn. Für diesen Abschnitt liegen sämtliche Genehmigungen rechtssicher und damit unanfechtbar vor", erklärte Hufnagl.



(trend/APA)