Österreich als Standort für internationale Headquarter auf dem Prüfstand

Das Forschungsprojekt „ Headquarters in Austria “ (HiA) ist ein „Dachprojekt“ für verschiedene Projekte und Aktivitäten, die alle das Ziel haben, die Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Organisationen und vor allem ihrer Unternehmenszentralen zu unterstützen, als auch dazu beizutragen, dass Österreich ein attraktiver Standort für Unternehmenszentralen bleibt. Die Aussprache des Akronyms HiA erinnert an das englische Wort „here“ und betont den Fokus des Forschungsprojekts auf den HQ-Standort Österreich. Das HiA-Forschungsprojekt wurde 2021 ins Leben gerufen und hat seinen Ursprung in einer Zusammenarbeit mit eXplore! als Finanzierungspartner und der WU Wien.