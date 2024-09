Trügerische Ruhe vor dem Sturm? [Politik Backstage]

Politik-Analysten sind sich weitgehend einig: Dank einer außergewöhnlichen Mobilierungs-Offensive vor allem in den – für Nehammer & Co nach wie vor ertragreichsten - ländlichen Regionen ist es der ÖVP gelungen, nicht wie anfangs in Umfragen indiziert vom langjährigen Stammplatz als Nummer 1 bei EU-Wahlen auf Platz 3 abzustürzen.

Die ÖVP landete nicht einmal einen Prozentpunkt hinter dem Wahlsieger FPÖ auf Platz 2.

Diesen Parforce-Ritt sucht die Nehammer-Truppe nun von diesem unerwartet besseren Startplatz aus zu wiederholen.

Rund dreihunderttausend Euro, so ÖVP-Insider, wurden daher vergangenen Samstag in einen Wahlkampf-Auftakt investiert, der handwerklich alles andere, was bisher in diesem Wahlkampf geboten wurde, in den Schatten stellte. 3500 Parteifunktionäre wurden aus den Bundesländern in Bussen

in die Steffl-Arena (vormals Albert Schultz-Halle) unweit des Donauzentrums in Wien-Kagran chauffiert. Bis auf die Landeschefs aus Vorarlberg und der Steiermark machten alle ÖVP-Landesfürsten den Kotau vor dem aktuellen Parteiobmann - in einer Manier, die an die Inszenierungen für den türkisen Messias a.D. Sebastian Kurz gemahnte. Niederösterreichs Johann Mikl-Leitner intonierte als erste: “Das größte Bundesland steht geschlossen hinter Karl Nehammer”. Oberösterreichs Thomas Stelzer sekundierte: “Es kann nur einen geben, unseren Karl Nehammer”. Selbst Salzburgs unterkühlter Landesfürst Wilfried Haslauer suchte Enthusiasmus zu zeigen: “Es ist ganz einfach: Nehammer ist Kanzler, kann Kanzler und soll Kanzler bleiben.”

Es wäre nicht die ÖVP, wären auf den Gängen des zu einer hitzigen Wahlkampfarena umgebauten Eishockey-Stadions auch andere Töne zu vernehmen gewesen. “Das mit dem Personenkult ist schon einmal schief gegangen”, merkt ein ehemaliger ÖVP-Grande nachdenklich an. Nicht nur dieser glaubt zu wissen: Geht das von der ÖVP-Spitze, flankiert von Dutzenden prominenten schwarz-türkisen Sekundanten, ausgerufene Duell von Karl Nehammer mit Herbert Kickl fatal letal für die ÖVP aus, dann ist am 30. September nicht allein der brüchige Burgfriede - wie längst programmiert - in der SPÖ dahin.

Dann bricht über Nacht auch in der ÖVP eine Debatte aus: Wie und vor allem mit wem kann sich die ÖVP trotz allem wieder zurück an die Regierungsmacht retten - sei es auch mithilfe der Partei des Gottseibeiuns von gestern, Herbert Kickl.