Torschlusspanik am Ballhausplatz [Politik Backstage]

Nach knapp einem Jahr war es mit dem Aufstieg der Steirerin zur Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend wieder vorbei.

Eine Nachschau in jenen Arbeiten, mit der Aschbacher erst den Magistertitel an einer Fachschule in Wiener Neustadt und dann auch den Doktortitel an einer Uni in Bratislava erworben hatte, brachte ihr nicht nur Spott und Hohn ein: "Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes, sie verlangsamen uns", hieß es etwa wörtlich darin. Der als “Plagiatsjäger” agierende Salzburger Stefan Weber hatte gegen die Ressortchefin auch einschlägige Vorwürfe erhoben und diese auch angezeigt.

Anfang vergangenen Jahres erhielt Aschbacher zwar die Nachricht, dass sie beide Titel behalten dürfe. Beruflich hatte sie offenbar aber noch lange nicht ausreichend Boden unter den Füßen.

Die Ex-Ministerin klopfte Ende des Vorjahres bei ÖVP-nahen Wirtschafts-Unternehmen wegen eines Management-Jobs an. Ein subjektiv eher demütigendes und wenig erfolgversprechendes Unterfangen, ließ sie Vertraute hinterher wissen.