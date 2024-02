Thomas Schmid "glaubwürdig", Schuldspruch für Sebastian Kurz

Für Richter Michael Radasztics hat das am Bild des Kronzeugen-Anwärters Thomas Schmid wenig geändert. “Ja, er hat in seinem Lebenslauf übertrieben”, resümierte der Strafrichter in seiner Urteilsbegründung. “Im Wesentlichen war der Zeuge Thomas Schmid aber glaubwürdig, weil er durchaus differenziert ausgesagt hat.”

Direkt an den Angeklagten Sebastian Kurz gewandt sagt der Strafrichter nach seinem Urteil einen Schlüsselsatz: ”Schmid wollte Ihnen nicht um jeden Preis schaden. Er hat auch sein eigenes Bestreben, ÖBAG-Chef zu werden nicht klein geredet.”

Und: “Den zwei russische Zeugen ist es nicht gelungen, generell die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid zu erschüttern.” Denn: “Zwei inhaltlich gleichlautende Affidavits von zwei verschiedenen Zeugen sind schon sehr auffällig. Am schwersten wiegt aber: Dass Thomas Schmid, der den Kronzeugen-Status beantragt hat, sich zwei Menschen gegenüber, die er nicht kennt, um Kopf und Kragen geredet haben soll, ist weltfremd.”

Zur Erinnerung: Der Anwalt von Sebastian Kurz hatte – aufgrund von nicht näher genannten Hinweisen (“Anwaltsgeheimnis”) – eigenhändig verfasste und von den beiden russischen Gesprächspartnern Schmids unterschriebene eidesstattliche Erklärungen präsentiert. Darin gaben die beiden an, Schmid als CEO für ein georgisches Ölprojekt ins Auge gefasst zu haben.

Im Zuge eines ersten Kontakts an dessen nunmehrigen Wohn- und Arbeitsplatz in Amsterdam habe ihnen Schmid, angesprochen auf einschlägige Medienberichte über anhängige Justiz-Causen, offenbart: Er sei von der WKStA derart unter Druck gesetzt worden, dass er “beschlossen habe, sich auf ihre Seite zu stellen und ihnen zu helfen, indem er in einer Weise aussagte, die die Staatsanwälte zufrieden stellte, obwohl diese spezifischen Aussagen jenseits dessen lagen, was er als wahr in Erinnerung hatte.“

Nicht nur wegen weitaus vagerer Formulierungen bei der mündlichen Einvernahme der beiden russischen Zeugen: Der Richter schenkte dieser schwerwiegenden Beschuldigung von Thomas Schmid aber auch der WKStA keinen Glauben.