Schilling-Mania bei den Grünen [Politik Backstage]

Die EGP ist ein sehr heterogener Zusammenschluss von 39 grünen Klein- und Kleinstparteien. Dementsprechend gedeiht auch die Willensbildung. Eine Entscheidung über die beiden Listen-Frontrunner soll nun auf grüner EU-Ebene erst im Februar fallen.

Gewessler & Co fühlten sich so auch jüngst bei einem eher amateurhaften Strategie-Meeting der EGP in Brüssel an Berichte von den politischen Flegeljahren der heimischen Grünpartei erinnert. Dazu kamen intern lancierte Prognosen, dass in der Öko- und Alternativszene nicht nur “alte weiße Männer” mit Argusaugen gesehen werden. Nach zwei Legislaturperioden mit SpitzenkandidatInnen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden wollten, so die grüne Gerüchteküche, vor allem Vertreter der Mittelmeer-Länder, symbolisch gesehen, "keine blonde und blauäugige Frau” an der Spitze sehen.

Alles in allem offenbar ausreichend Gründe für Leonore Gewessler, die Reißleine zu ziehen.