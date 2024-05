Schilling-Mania und Katzenjammer [Politik Backstage]

Gerüchte und Geschichten hinter vorgehaltener Hand über das Beziehungsleben im Grünen Klub und in der Öko-Szene erlebten bald nach der offiziellen Kür von Lena Schilling zur EU-Spitzenkandidatin eine Neuauflage. Die großteils anonymisierten Hinweise rund um den Charakter von Lena Schilling und zweifelhafte persönliche Erfahrungen mit dieser schlugen in der Folge bei mehreren Medien auf. Allen voran in jenen Redaktionen, die sich mit investigativem Journalismus einen Namen gemacht haben wie Falter, profil und Standard.

Das in Sachen legendärer Enthüllungen einst bahnbrechende Nachrichtenmagazin hatte mit der Stammler-Story erst im vergangenen Herbst bewiesen, dass es auch bei Grünen keine Beißhemmungen hat. In der profil-Redaktion stehen allerdings maßgebliche Redakteure bis heute zur internen Entscheidung: Das im Kern auch profil vorliegende und dieser Tage vom Standard publizierte Material lasse sich nur mit Einbruch in die Privatsphäre von Lena Schilling und dritter Betroffener journalistisch verwerten. Das sei, zumal zudem weitgehend die politische Relevanz fehle, ein No-Go.

Zum gleichen Schluss kam unterm Strich auch die Redaktion des Falters.

Der Standard entschied sich für den Dammbruch und machte als erstes Medium jenes Material öffentlich, das profil und Falter bis heute als Grenzüberschreitung an der Schwelle zwischen politischer Relevanz und schützenswerter Privatsphäre sehen.

Wer hier wem, was und warum vorwirft, wie die das zu werten ist und wer dabei vor und hinter den Kulissen welche Rolle spielt, haben die beiden Falter-KollegInnen Nina Horaczek und Barbara Tóth sehr penibel, bemüht journalistisch sauber und höchst lesenswert aufgearbeitet.