Ähnlich wie im Fall Rendi-Wagner gibt es intern massive Kritik an der Parteiführung, aber noch keinen Babler-Ersatz, auf den sich alle einigen könnten. Von einigen Bundesländer-Funktionären wird neuerlich Christian Kern als Parteichef und Vizekanzler in einer Neuauflage einer Regierung mit der ÖVP (wenn notwendig plus Neos) in Stellung gebracht.

In einigen Wiener SPÖ-Zirkeln wird Doris Bures zumindest als Übergangs-Parteichefin favorisiert. In den letzten Wochen taucht zunehmend der Name von SPÖ-Frauenchefin Evi Holzleitner als neue rote Frontfrau auf.

Holzleitner wird vor allem von Doris Bures massiv ins Babler-Nachfolge-Spiel gebracht, um selber nicht in die Ziehung zu kommen. Denn Wiens Bürgermeister Ludwig, sagen SPÖ-Insider, würde Bures am liebsten als Babler-Nachfolgerin sein. Diese hat bisher konsequent Nein gesagt, weil sie mehr denn je die Van-der-Bellen-Nachfolge als erste Frau in der Hofburg anstrebt.

Babler & Co mischen die alten Lager nicht nur neu auf. Sie befeuern auch neue kurzfristige taktische Allianzen. In der burgenländischen SPÖ empören sich Spitzenleute darüber, dass Babler in seinem Rundumschlag gegen “Bremser” in der SPÖ “mit Doris Bures ein Feindbild für die erwartbare Wahlniederlage zu kreieren versucht”.