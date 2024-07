Prellbock Pink [Politik Backstage]

„Das fängt ja gut an, wenn Meinl-Reisinger schon bevor der Kuchen überhaupt gebacken ist, ultimativ das größte Stück Kuchen verlangt“, sagt etwa ein Spitzenmann aus der ÖVP-Wirtschaftsbund-Ecke.

In allen Koalitionen zwischen ÖVP und SPÖ war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass der größere Regierungspartner den Kanzler und der kleinere den Finanzminister stellt. Dass es wieder zu einer Neuauflage dieser Zusammenarbeit kommt, daran arbeiten vornehmlich die mächtige Wiener SPÖ und auch maßgebliche Teile der ÖVP. Alle Umfragen signalisieren, dass die vormals Große Koalition zu klein ist, um gemeinsam zu regieren. Als unvermeidliche Stimmgewichtszuwaage haben beide Lager zuvorderst die Neos im Auge.

„Mit den Neos haben wir inhaltlich eine größere Schnittmenge”, sagt ein Spitzen-ÖVP-Mann. Zwischen Schwarz und Pink gäbe es generell weniger Reibungsflächen, in Sachen Wirtschaftspolitik zudem ein stärkeres Gegengewicht gegenüber der SPÖ. Wenn es in der SPÖ allein nach Andreas Babler ginge, dann hätte dieser lieber die Grünen als Achsenpartner. Bürgermeister Michael Ludwig führt nach zehn Jahren Erfahrung mit Rot-Grün in Wien aber jene starke Gruppe in der SPÖ an, die partout nicht mehr mit den Grünen will. Die Proklamation, Nicht-wieder-mit-den-Ökos, verbindet so auch schon vor der ersten Koalitionspoker-Runde führende ÖVP-und SPÖ-Leute.

Im Wiener Regierungsviertel rätseln daher Strategen von Schwarz und Rot ob der forschen pinken Finanzminister-Ansage: Geht Meinl-Reisinger deshalb so offensiv aus der Deckung, weil ohne die Neos nach der Wahl kein Staat zu machen sein wird?

Fakt ist: Die Neos sind, was Koalitionen angeht, schlicht traumatisiert. Parteiintern wird hier auch Jahre danach der Ablauf der ersten Koalitionsverhandlungen, die die Pinken zu führen hatten, schmerzhaft in Erinnerung gerufen.

Als im Frühjahr 2018 nach der Salzburger Landtagswahl ÖVP-Chef Wilfried Haslauer die Roten links liegen lassen und stattdessen mit Pink und Grün regieren wollte, waren die Neos nur kurz ob der Aussicht auf die österreichweite Premiere geschmeichelt. Für die erste schwere Ernüchterung sorgte die Forderung von Haslauer noch vor Verhandlungsbeginn: Der damalige Neos-Landeschef und Kammerkritiker Sepp Schellhorn sei als Wirtschaftslandesrat ein absolutes No-Go. Die Neos schluckten das ultimative Njet.

Als zu Beginn der Regierungsverhandlungen dann „einfach das Wahlprogramm der ÖVP als Verhandlungsgrundlage auf den Tisch gelegt wurde“, so ein Pinker, schlug die Parteiführung in Wien Alarm. Sie schickte eine erfahrene Verhandler-Truppe aus Parlamentsklub und Partei zur Unterstützung nach Salzburg. Diese reisten erst wieder ab, als sie eine ausreichend pinke Handschrift im Koalitionsabkommen und bei der Kompetenzverteilung wähnten.