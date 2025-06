Politik Backstage: Wenn das Trio dreimal klingelt

„Bis auf unsere NGO-Fraktion“ werde daher im Parlament niemand gegen die Messenger-Überwachung stimmen, so ein Neos-Mann über die beiden pinken Dissidenten Scherak und Krisper.

Einer, der an diesem Tag den politischen Durchbruch sichtlich triumphal genoss, war Innenminister Gerhard Karner. Einen ORF-Reporter wies Karner ob der naheliegenden Frage an Klubchef Shetty nach möglichen koalitionären Folgewirkungen des Ausscherens von Scherak & Co. vorsorglich in schneidendem Ton in die Schranken: Dass „wir drei hier stehen“ sei der Beweis, dass „Einigkeit in der Koalition“ herrsche.