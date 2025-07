Politik Backstage: Was tun mit den Blauen?

Es war einen Tag vor Beginn der dreitägigen Marathonsitzung in der zweiten Juliwoche. Bevor sich das Parlament in die Sommerpause schickte, stand ein Monsterprogramm an. Allein 140 Gesetze waren im Rahmen der noch unter Türkis-Grün beschlossenen Abschaffung des Amtsgeheimnisses zu novellieren. Dazu kamen jede Menge anderer Vorhaben vom Durchbruch bei der Messengerüberwachung bis zur ersten Mini-Pensionsreform.

Unter diesen Voraussetzungen verschafft sich der zunehmende Lagerkoller Luft, und das nicht nur zu später Stunde. Zumal die FPÖ seit Amtsantritt der Dreierkoalition alle Hemmungen verloren zu haben scheint. Es hagelt Zwischenrufe. Redner werden versucht, mit lautem Gelächter aus der Fassung zu bringen, und oft wird der Bihänder ausgefahren, wenn Blaue selber am Rednerpult sind.

Just am Vortag der dreitägigen Redeschlacht verblüffte so ÖVP-Klubchef August Wöginger die Abgeordneten, als er in der Klubsitzung mit großem Nachdruck und besonders ernster Miene die Order ausgab: In den kommenden drei Tagen ist, bitte, Herbert Kickl in keinem Fall zu attackieren. Ganz gleich, wie sehr FPÖ-Mandatare provozieren. Jeder, der das tue, schade damit sich selber, aber auch der ÖVP massiv.

Die Stillhalte-Order des ÖVP-Spitzenmanns in Richtung des FPÖ-Chefs hatte keinen politischen, sondern einen rein persönlichen Grund. Herbert Kickls Vater, Andreas, Jahrgang 1944, war wenige Stunden zuvor verstorben. Der FPÖ-Chef hatte sich schon eine Woche davor aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, weil sein Vater schwer erkrankt war.