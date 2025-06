Politik Backstage Podcast (V): Neustart mit alten Hürden

Ex-Ministerin Karoline Edtstadler übernimmt am 28. Juni die Führung der Salzburger ÖVP und kurz darauf jene des Landes.

Die neue Folge des Podcasts zu Politik Backstage: Gewichtige personelle Weichenstellungen bei ÖVP und Grünen: warum der Aufstieg zur Salzburger Landeshauptfrau für Karoline Edtstadler noch lange nicht Endstation in der ÖVP ist. Mit welcher Herkulesaufgabe Christian Stocker Vorgänger Wilfried Haslauer nun betrauen will. Wie Leonore Gewessler als grüne Parteichefin ihr ehernes Image bei Ex-Koalitionspartnern, nicht paktfähig zu sein, aufweichen will.