„Politik Backstage“: Warum dieser Dreier nie flott wurde

Ein Neos-Mann erinnert sich an eine Schlüsselszene bei einer Verhandlungsrunde der drei Generalsekretäre von Schwarz, Rot und Pink vor rund zwei Wochen in Sachen Budgetkonsolidierung. Am Tisch liegt die Frage: Was tun, wenn die Konjunktur in den kommenden fünf Jahren derart anzieht, dass das Wachstum mehr Geld als erwartet in die Staatskassen spült und die Spardaumenschrauben gelockert werden können?

Vorschlag der Neos: Dann soll dieser unerwartete Geldregen umgehend als Steuerentlastung an die Bürger verteilt werden.

Die SPÖ-Unterhändler bringen erst ins Spiel, unverhoffte neue Budgetmilliarden in die Verbesserung des Gesundheitssystems zu stecken. Als die pinken Gegenüber auf ihrem Steuerentlastungsvorschlag beharren, erwidert ein SPÖ-Mann: Ok, dann wird der neue Geldkuchen entsprechend unserer Parteistärke durch drei geteilt und jeder kann damit machen was er will. „Wem ihr das gebt, das ist uns wurscht.“

In dem Augenblick sei im Lager der Neos just an diesem kleinen Beispiel schlagartig klar geworden, dass „Kein Weiter wie bisher” über ein Lippenbekenntnis nicht hinausgehen würde. Statt den Fokus auf gemeinsame Regierungsprojekte zu legen, gehe es den Großkoalitionären von gestern auch morgen weiter um Klientelpolitik.