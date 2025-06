Politik Backstage: Stresstest für Türkis-Rot-Pink

Nicht auf Anhieb angetan waren alle Beteiligten von der Idee, den „Nationalen Sicherheitsrat“ für den übernächsten Tag ins Parlament einzuberufen. Der Nationale Sicherheitsrat wurde nach dem Terroranschlag 9/11 in New York, der im Jahr 2001 fast 3.000 Menschen das Leben gekostet hatte, eingerichtet. Die Idee: In dramatischen internationalen und nationalen Bedrohungslagen sollen Vertreter aller Parteien in einem abhörsicheren Raum des Parlaments ein umfassendes Bild vermittelt bekommen – inklusive verfügbarer Geheimdienst-Informationen.

Dem Gremium gehören Kanzler, Vizekanzler, Außenministerin, Verteidigungsministerin, Innenminister, Justizministerin, Mitglieder aller im Nationalrat vertretenen Parteien sowie ein Spitzenbeamter der Präsidentschaftskanzlei, ein Vertreter des Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, der Generalsekretär im Außenamt, der Chef des Generalstabs, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit sowie Spitzenbeamte aus Präsidentschaftskanzlei und Ministerien an.

Vor allem in Neos-Kreisen gab es anfangs Bedenken wie diese: „Ein Amoklauf, so schrecklich dieser auch war, ist keine nationale sicherheitspolitische Notlage.“ Die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats könnte das Bild erzeugen, dass es sich in Graz um einen Terror-Attentäter handelt und damit falsche Assoziationen wecken.

Nach kurzer interner Debatte setzte sich aber folgende Sichtweise durch: „Der Nationale Sicherheitsrat ist ein sinnvolles Instrument, alle Parteien an einen Tisch zu holen und offen über alles, was wir wissen, zu informieren“, so ein SPÖ-Spitzenmann.

Im Vorfeld wurde zudem regierungsintern die Parole ausgegeben, sich mit der Ankündigung von konkreten Maßnahmen als politische Konsequenz aus dem Amoklauf in allen drei Parteien total zurückzuhalten.