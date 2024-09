Schwarze Augen zu und durch [Politik Backstage]

In den aufgeregten Stunden rund um Brunners EU-Kür blühten daher ÖVP-intern bald Gerüchte, dass der auf Brunners Top-Imagewerte eifersüchtige Ballhausplatz mit Brüsseler Hilfe den Dauer-Konkurrenten bewusst aufs Glatteis schicken wolle.

„So tickt Brüssel nicht”, sagt ein EU-Kenner, „Von der Leyens Perfomance als EU-Kommissionschefin steht und fällt auch mit der Performance der von ihr mit heiklen Aufgaben betrauten EU-Kommissare.”

Brunners Startvorteil bei diesem unzweifelhaften prima vista Himmelfahrtskommando, so ein ÖVP-Mann: „Es gibt einen noch nie so breiten Konsens in der EU, dass es eine Art Zeitenwende in der Asylpolitik braucht.“

Dazu komme, dass Brunner mit heiklen Missionen - freilich in weitaus kleinerem Maßstab - durchaus Erfahrung habe. Der bis dahin politisch unauffällige Vorarlberger hatte bei der Übernahme des - damals im Dauerfeuer von U-Ausschüssen und Opposition stehenden - Finanzministeriums bald erfolgreich die Weichen in ein ruhigeres Fahrwasser gestellt. Ohne großes Nachtreten oder gar Triumph-Geheul schaffte er beispielsweise die durch Thomas Schmid total diskreditierte Funktion des Generalsekretärs als erster schwarz-türkiser Minister wieder ab und holte die Sektionschefs aus der von Kurz & Co politisch gewollten Versenkung.

Dadurch erwarb sich Brunner nicht nur ministeriumsintern eine gute Nachrede, er brachte das Finanzressorts auch zunehmend aus den Skandal-Schlagzeilen.

„Das Finanzministerium war nach Gernot Blümel alles andere als ein aufgelegter Winner-Job”, sagt ein ÖVP-Regierungsinsider, „Brunners größte Stärke ist sein ausgleichender Charakter. Er wird sich in Brüssel auch von einem Viktor Orban nicht reizen lassen.”