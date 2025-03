„Politik Backstage“: Markus Marterbauers Himmelpforts-Kommando

Für langjährige Kenner des Innenlebens des Finanzministeriums steht fest. Das Budgetdesaster ist auch ein Lehrstück dafür, was es die Republik kostet, wenn ein fachkundiger Beamtenapparat weitgehend ausgebremst wird und ein politisch besetztes Minister-Kabinett primär das Budget-Ruder übernimmt. „Die Regie bei der Budgeterstellung hat Kabinettschefs Manuel Zahrer und nicht die zuständige Budgetsektion geführt“, sagt ein Ressort-Insider. „Das alles in enger Abstimmung mit dem Kabinett des Bundeskanzlers.“

Den Budgetbastlern in den Kabinetten sei zupass gekommen, dass zuvor – wohl nicht ohne Hintergedanken – die Führung der an sich zuständigen Budgetsektion doppelt geschwächt worden war. Über den Staatshaushalt hatte bis zu seiner Bestellung zum Chef der Bundespensionskasse Dietmar Schuster gewacht, ein treuer Soldat mehrerer ÖVP-Ressortchefs und Weggefährte von Thomas Schmid in dessen Zeit als Generalsekretär im Finanzministerium.

Bei der finalen Erstellung des Desaster-Budgets 2024 blieb nach dem Abgang Schusters die Leitung der Budget-Sektion monatelang nur interimistisch besetzt. Der Leitungsposten in der Budget-Sektion wurde erst Monate nach Verabschiedung des Budgets 2024 im Dezember 2023 auf Dauer nachbesetzt. Dabei wurde just auch die - in den Augen auch ÖVP-naher Ressort-Insider - einzige logische Nachfolgerin, Kristina Fuchs, übergangen.

Eine nachträglich kurzsichtige Entscheidung: Fuchs bewarb sich erfolgreich um die Leitung des Budgetdiensts im Parlament und schaut nun von dort aus den Nachfolgern von ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner im Auftrag der Volksvertreter unbestechlich kritischer und fachkundiger denn je auf die Finger.

Auch Brunners letzter Kabinettschef Manuel Zahrer sah mit dessen Abgang als EU-Kommissar nach Brüssel und der Abgabe der langjährigen ÖVP-Bastion an die SPÖ seine Tage im Ressort nolens volens gezählt. Der Anfang-Vierziger hatte bis zu seinem Einstieg in die Kabinettsarbeit – erst unter Sebastian Kurz im Kanzleramt und dann noch im Finanzministerium – acht Jahre beim IT-Unternehmen Dell in Abu Dhabi gearbeitet. Offenbar wollte er an diese Erfahrung anschließen und sich vom Außenamt als Finanzattaché in den neuen wirtschaftlichen Hotspot im Mittleren Osten entsenden lassen. Eigene Finanzattachés gibt es allerdings bislang nur an den Botschaften in Brüssel (in Sachen EU), in Paris (in Sachen OECD) und in Washington (in Sachen IWF).

Die von langer Hand mit 1. April geplante Übersiedlung des Ex-Kabinettschefs als Finanzattachés nach Dubai wurde jüngst aufsehenerregenderweise zehn Tage vor Amtsantritt von den neuen Machthabern im Finanzministerium unterbunden. Zum einen stellte sich aus Sicht der neuen Ressortführung die Sinnfrage: Intern war der für Zahrer maßgeschneiderte neue Job anfangs damit argumentiert worden, der Finanzattaché solle im Auftrag des Eigentümervertreters zuvorderst die Beziehungen zu den OMV-Miteigentümern im Wüstenstaat pflegen. Alles in allem eine Argumentation, die mit der zwischen Türkis und Rot vereinbarten Verlagerung der Eigentümervertreter-Rolle in der ÖBAG vom Finanz- zum Wirtschaftsministerium zusätzlich über Nacht an Stichhaltigkeit einbüßte.