Im Auge hatte der zuletzt zweimalige ÖVP-Wahlgewinner anfangs primär den Weg über umgehende Neuwahlen. In vielen Telefonaten und spontanen Runden wurde allerdings bald deutlich, dass die Neuwahloption unerwartet viele Tücken hätte. In den ohnehin klammen Parteikassen herrscht nach mehreren verlorenen Wahlen ob der nur noch tröpfelnden Steuergeldspritzen Ebbe. Die Aussicht auf weitere Monate Stillstand in Zeiten vielfacher Krisen wäre auch nicht gerade populär. Zusätzlich mehrten sich die Bedenken, ob die sehr selbstbewusste türkise Sicht, die FPÖ als Nummer eins neuerlich aus dem Feld zu schlagen, einem Reality-Check standhält.

Und in den Augen von Kurz & Co. weder last noch least: Der bislang gewohnte Rückhalt in den Boulevard-Medien schien diesmal alles andere als garantiert. Das online und gedruckt sehr reichweitenstarke Gratismedium „Heute“ hat seine Gunst schon länger neu vergeben und bietet den Blauen im medialen Umfeld vergleichsweise auffällig oft und breit eine Bühne.