„Politik Backstage“: Kurs auf Schwarz-Rot-Pink im Blindflug

In der Säulenhalle des Parlaments nimmt Donnerstagmittag der Kinderchor der Diakonie Aufstellung. In unmittelbarer Nähe zum Entree in den Empfangssalon des Parlamentspräsidenten, in dem bis vor kurzem Wolfgang Sobotkas Goldenes Klavier glänzte, werden die Lichter an einem riesigen Christbaum entzündet. In – nach dem Wirbel um den Orban-Besuch – diesmal trauter Eintracht lauschen die drei Parlamentspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ), Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ) den Liedern des Kinderchors. Rosenkranz wendet sich in seiner Ansprache durchaus emphatisch an die jungen Sänger. Der dieses Halbjahr amtierende Präsident des Bundesrates, Franz Ebner, aus dessen oberösterreichischen Heimat St. Marien die schmucke Tanne stammt, appelliert im prunkvollsten Raum des Hohen Hauses, „jetzt in der Weihnachtszeit den Blick wieder auf das Wesentliche zu richten: Auf Miteinander, Friede und Mitmenschlichkeit”.