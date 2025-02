Politik Backstage: „Babler im Siegesrausch“

Kritische Geister in der ÖVP geben angesichts der ausgegebenen Restart-Euphorie der Parteiführung zu Bedenken: Der Abgang von politischen Schwergewichten wie Karoline Edtstadler oder windschlüpfrigen Allroundern wie Magnus Brunner hinterlasse in der ÖVP eine Lücke, die in den kommenden Monaten noch breiter sichtbar werde. „Nur von der Botschaft, dass wir das Innenministerium für den niederösterreichischen ÖAAB gerettet haben, werden wir politisch nicht leben können“, merkt ein langjähriger Ballhausplatz-Insider an. „Das Regierungsprogramm ist an vielen Stellen an Überschriften und Lücken nicht zu übertreffen“, so dessen harsche Kritik.

Das Konvolut macht, so der nüchterne Befund von Parteistrategen abseits ÖVP-interner Kritiker den Eindruck: Die drei Verhandler haben sich in der kurzen Zeit des Neuanlauf auf ein paar herzeigbare Projekte für die Startphase der Regierung in Sachen Integrations-, Bildungs- und Sozialpolitik geeinigt. Darüber hinaus setzten Türkis-Rot-Pink auf das Prinzip „Work in Progress“.