Eine Revolte im ÖVP-Klub gegen die türkis-grüne Regierungsvorlage von gestern war bereits in Gang; grünes Licht von den Roten damit eine Fata Morgana.

Zudem konnten sich Gewessler & Co erste Reihe fußfrei ansehen, wie ein grüner Hero, der deutsche Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck, mitten im Sommer an der Frage des Heizens im Winter zu verglühen drohte.

Von außen nahm eine gnadenlose Kampagne der “Bild”-Zeitung “Habecks Heizhammer” unter Dauerfeuer – mit Schlagzeilen wie "Habeck will Energie-Stasi einsetzen!” Regierungsintern trat die FDP massiv auf Bremse.

Die lebensbedrohliche Zerreißprobe für die Deutsche Dreier-Koalition gab den letzten Anstoß, warum sich Türkis und Grün diese Woche Hand in Hand von der gemeinsamen Regierungsvorlage verabschiedeten.

In einer drei Stunden davor einberufenen Pressekonferenz am frühen Dienstagnachmittag wurde in Sachen Energie eine 180-Grad-Wende verkündet: Statt dem Zwang zum Heizungstausch mit Fallbeil 2035 (Öl) und 2040 (Gas) soll künftig das Prinzip Freiwilligkeit gelten, verführerisch garniert mit großzügigen Förderanreizen der Übernahme von drei Viertel bis Hundert Prozent der Kosten durch Vater Staat.

Ein Motiv für den Blitztermin lag auf der Hand: Die Präsentation des überraschenden Lebenszeichens der türkis-grünen Kompromissfähigkeit in heiklen Klimafragen bei einem regulären Ministerrat am Tag danach wäre doppelt untergegangen. Am Mittwochvormittag lieferten sich bereits Magnus Brunners Budgetrede und der Start des Kurz-Prozesses einen Zweikampf um die öffentliche Aufmerksamkeit.