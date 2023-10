Im Kanzleramt hingen die Rauchschwaden dieses falschen Großbrandalarms noch länger beißend in der Luft. Am Ballhausplatz und Umgebung hatten Kanzlerberater das "BMF", so das regierungsinterne Kürzel fürs Finanzministerium, schon länger in Verdacht, aus der Reihe zu tanzen und ein Solomatch spielen zu wollen. Ein auffälliger Kontrast zum bisherigen Parallellauf: Karl Nehammer und Magnus Brunner rückten beide zeitgleich von nachgeordneten Regierungsrängen in die äußerste Hitzezone des heimischen Powerplays auf.

Nehammer wechselte nach dem endgültigen Rückzug von Sebastian Kurz Anfang Dezember 2021 vom Innenressort an die Spitze der Regierung. Brunner stieg am gleichen Tag – nach dem synchronen Abgang von Kurz-Intimus Gernot Blümel – vom ÖVP-Staatssekretär im grün geführten Klima- und Infrastrukturministerium zum Finanzminister auf.

Bis dahin führte Magnus Brunner ein politisches Schattendasein. Mit seinem Stil der freundlichen Beharrlichkeit platzierte sich der Vorarlberger bald als einer der beliebtesten ÖVP-Repräsentanten. Karl Nehammer legte zwar mit seinem Credo "Ich bin ein Lernender" einen guten Start hin. Er kam aber bald immer öfter ins Straucheln: Durch nicht zu Ende gedachte Aktionen als Möchtegern-Friedensstifter bei Wladimir Putin. Durch flapsige Sager zur Inflationsbekämpfung ("ihr habt bald nur noch die Wahl zwischen Alkohol oder Psychopharmaka") oder über Corona anlässlich seiner Wahl zum Parteichef ("hier sind so viele Viren, aber heute kümmern sie uns nicht").