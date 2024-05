Wie viel Kurz steckt in Schilling? [Politik Backstage]

Politik-Jungstars: Sebastian Kurz, damals 27, bei seiner Präsentation als ÖVP-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl am 3. Juni 2013 und Lena Schilling, 23, bei ihrer Präsentation als GRÜNE Spitzenkandidatin für die EU-Wahl am 22. Jänner 2024. Wie viel Kurz steckt in Schilling?