Die Kurz-Anwälte lassen nach wie vor nichts unversucht, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid zu erschüttern. Kurz vor Weihnachten präsentieren sie die Aussagen von zwei russischen Geschäftsmännern. Diese hätten mit Thomas Schmid im August 2023 an seinem aktuellen Wohnort in Amsterdam Gespräche über einen möglichen Job, eine Führungsfunktion in einem georgischen Öl-Unternehmen, geführt.

In einer in Tiflis im November abgegebenen eidesstattlichen Erklärung halten sie zudem fest, was Schmid auf Befragen über seine Rolle in laufenden Justizverfahren in Wien gesagt habe:

„Thomas Schmid erzählte uns, dass er von den Staatsanwälten unter enormen Druck gesetzt wurde. (...) Laut Thomas Schmid hat er dem Druck der Staatsanwälte nachgegeben und beschlossen, sich auf ihre Seite zu stellen und ihnen zu helfen, indem er in einer Weise aussagte, die die Staatsanwälte zufrieden stellte, obwohl diese spezifischen Aussagen jenseits dessen lagen, was er als wahr in Erinnerung hatte.“

Die Eidesstaatliche Erklärung allein wurde vom Richter aber nicht als Beweismittel zugelassen. Begründung: Sie verstoße sie gegen das Prinzip der “Unmittelbarkeit”. Sprich eine eidesstattliche Erklärung sei kein Ersatz für eine Zeugenaussage. Falls diese zu einer solchen bereit wären, stünde dem freilich seinerseits nichts im Wege, gestand der Richter in der Folge aber den Kurz-Anwälten zu.

Anfang Jänner ließen die vom Kurz-Team präsentieren Belastungszeugen der Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid nun den Richter wissen, dass sie “leider nicht in der Lage sind nach Wien zu kommen”. Sie seien allerdings bereit, sich etwa im Konsulat von St. Petersburg einer Befragung per Video zu stellen.

Eine formelle Zeugenladung nach Wien wäre zwar theoretisch möglich gewesen. Eine solche würde aufgrund eines komplexen Konsultationsverfahrens zwischen dem österreichischen und russischen Justizministerium unter Einschaltung der Botschaften aber viele Wochen dauern und mangels Vollstreckbarkeit nur beschränkt erfolgversprechend sein.

Die angebotene Video-Befragung bedarf freilich neben dem bereits erfolgten grünen Licht durch Richter & Verteidiger auch der Zustimmung der Staatsanwälte.