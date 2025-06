Kurt-Vorhofer-Preisträger 2025: Josef Votzis Rede

Österreich hat an vielen Ecken und Enden Erneuerungsbedarf. Hier gibt es viele gute Vorsätze und Ideen rund um den Start der neuen Regierung. Umso mehr vermisse ich aber nachhaltige Initiativen zur Sicherung eines unabhängigen Journalismus.

Wir machen uns zu Recht Sorgen um Erhalt und Sicherung der Infrastruktur etwa bei der Energieversorgung, bei der Telekommunikation oder beim öffentlichem Verkehr. Wir brauchen dringend auch mehr Aufmerksamkeit auf die mediale Infrastruktur. Sie ist maroder als die deutsche Bahn und so morsch, dass sie den nächsten ökonomischen Beben nicht mehr breit standhalten wird können.

Ohne eine intakte mediale Infrastruktur kommt der demokratische Betrieb ins Schleudern. Ohne eine intakte mediale Infrastruktur wird die Öffentlichkeit zum Spielball von politischen und wirtschaftlichen Einzelinteressen. Ein zweistelliger Millionenbetrag zur Vertriebsförderung und ein ähnlich hoher Betrag zur Förderung von Gratis-Zeitungs-Abos für Schüler und Lehrlinge - wie sie das Regierungsprogramm vorsehen - sind erfreulich.

Beides ist aber primär ein Beitrag zum Erhalt einer unweigerlich schrumpfenden Printlandschaft. Angesichts des rasanten Wandels vom Print- ins Digital-Zeitalter ist das keine nachhaltige Antwort auf die tatsächlichen Herausforderungen.

Der ehemalige Justizminister Clemens Jabloner hat einst versucht, für seine Anliegen die Öffentlichkeit mit dem Satz wachzurütteln: Die Justiz stirbt einen stillen Tod. Wenn wir in Sachen Medien & Journalismus so weitermachen, wird bald jemand sagen können: Immer mehr Print-Medien sterben einen ignorierten Tod. Und damit auch die von ihnen getragene kritische Öffentlichkeit.

Als jemand, der heute in der Hofburg einen Journalistenpreis entgegennehmen darf, nehme ich mir heraus, einen Wunsch an die derzeit Verantwortlichen in dieser Republik auszusprechen. „Medien sterben einen ignorierten Tod”. Dieser Satz darf nicht endgültig wahr werden. Soweit darf es in einem Land, das einen Hugo Portisch, einen Oscar Bronner und einen Gerd Bacher hervorgebracht hat, nicht kommen.

Es gibt keine einfachen Rezepte, um tragfähige Erlösmodelle für digitale Inhalte zu etablieren, aber einige couragierte Initiativen und kreative Ideen. Ich darf in diesem Zusammenhang zitieren, was jüngst eine der fundiertesten Branchen-Expertinnen dazu formuliert hat. Anita Zielina hat jahrelang als Journalistin an der Transformation der Printwelt ins digitale Zeitalter gearbeitet. Aktuell ist sie Director of News Innovation and Leadership an der Craig Newmark Graduate School of Journalism der City University New York.

Anita Zielina sagte dieser Tage: „Österreich verdient sich eine grundlegende Reform der Medienförderung. Wir fördern aktuell nämlich vor allem eines: Stillstand. Wir müssen weg davon, Medieninnovationen und Startups die Krümel, die Restplätze in alte Fördertöpfen zu geben.” Den flammenden Appell, den Zielina als Conclusio formuliert, teile ich zu hundert Prozent: Die Bundesregierung hat die einmalige Chance, Österreichs Medienwelt jetzt radikal zukunftsfit zu machen. Das ist vielleicht - auch demokratiepolitisch - eines der letzten Fenster dazu, das sich bald schließen könnte.