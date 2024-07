Kopf an Kopf mit Kickl? [Politik Backstage]

In der FPÖ-Spitze waren Herbert Kickl & Co zwar vom Abschneiden bei der EU-Wahl nicht überrascht. Dort wurde schon Wochen vor dem 9. Juni mit etwa 26 Prozent der Stimmen gerechnet und kam damit an das tatsächliche Ergebnis von 25,4 Prozent fast haarscharf heran.

An den von Nehammer & Co mehr denn je für greifbar gehaltenen Durchmarsch der ÖVP an die Spitze bei der kommenden Nationalratswahl glaubt in der blauen Führungsriege aber nach wie vor niemand. Platz 1 für die FPÖ gilt derzeit auch für die meisten Meinungsforscher weiterhin als gesetzt.

Die blaue Führungsriege stellt sich allerdings schon jetzt auf ein paar weitere Jahre in der Opposition ein – freilich unter aus FPÖ-Sicht besonders vorteilhaften Bedingungen. “Wenn die zwei kaputten Parteien ÖVP und SPÖ wie geplant zusammengehen und die Neos als dritten Partner dazunehmen müssen, dann kann man uns jetzt schon für die übernächste Wahl gratulieren”, feixt ein FPÖ-Spitzenmann.

In den FPÖ-internen Planspielen werden daher bereits die nächsten Etappen nach dem 29. September strategisch aufgerollt. Nach dem Bund wählen binnen weniger Monate Vorarlberg, die Steiermark und das Burgenland. Nach dem blauen Durchmarsch bei der EU-Wahl in einst roten Hochburgen wie der Obersteiermark, sieht sich auch der steirische FPÖ-Chef und Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek bereits am Sprung zur Nummer 1. Nachdem auch im steirischen Landhaus – so rechnerisch möglich – die schwarz-rote Achse danach gemeinsam weiterregieren will, will die FPÖ nach der Bundeswahl auch das steirische Wahlergebnis im November für die Parole nutzen: Das Volk macht uns zur Nummer 1, das “System” sperrt die wahre Volks-Partei weiter davon aus, die Wünsche der Wähler umzusetzen.