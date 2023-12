Kickl-Turbo in Rot-Blau [Politik Backstage]

Am parlamentarischen Rednerpult war vergangene Woche allein der Staatshaushalt 2024 Thema. Die Mandatare spulten drei lange Tage ihre Beiträge ab – freilich ohne Höhepunkte oder Überraschungen. Das wahre politische Leben im Parlament spielte einmal mehr abseits des Plenarsaals. Auf den Gängen, in der Cafeteria und in den Klubräumlichkeiten wurden in Kleingruppen die heißesten Informationen und Gerüchte ausgetauscht, was nach Abschluss der rhetorischen Pflichtübungen tatsächlich Brisantes auf die Agenda des Hohen Hauses kommen könnte.

Seit Monaten war ein neuer U-Ausschuss, aufgrund des neuen Minderheitenrechts initiiert durch die Opposition, erwartet worden. Die November-Plenums-Woche war die letzte Gelegenheit, um einen Ausschuss noch sinnstiftend vor Ende der Legislaturperiode auf die Reise zu bringen. Aufgrund des Fristenlaufs für die angeforderten Akten bleiben selbst dann für die eigentliche Ausschuss-Arbeit, die Befragung der Auskunftspersonen, nicht einmal drei Monate.

Nachdem Andreas Babler seine Wiederwahl mit knapp 89 Prozent am SPÖ-Parteitag Mitte November erfolgreich über die Bühne gebracht hatte, lockerten sich auch SPÖ-intern die Knoten, die einer Entscheidung im Wege gestanden waren.