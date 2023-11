Ähnlich spurlos präsentiert sich bislang die rote politische Landschaftspflege seit Beginn der Ära Babler auch in Richtung des türkis-schwarzen Lagers. Wie ratlos selbst erfahrene Vollprofi s sind, belegt der Bericht eines teilnehmenden Beobachters über das Innenleben der ÖVP Niederösterreich.

Der als ÖVP-Strippenzieher hinter den Kulissen nach wie vor umtriebige niederösterreichische Landeskaiser a. D. Erwin Pröll ließ intern jüngst wissen, dass er bei vertrauten Roten gerade diskret auszuloten versucht, mit wem in der SPÖ es Sinn mache, abseits von Babler eine politische Achse für die Zeit nach der kommenden Wahl zu schmieden. Denn der neue rote Vormann verhalte sich bislang wie in seiner Rolle als Bürgermeister von Traiskirchen. Dank einer satten absoluten Mehrheit könne er ohne jede Rücksicht auf einen Koalitionspartner schalten und walten.

Das wird es nach der Nationalratswahl 2024 für keinen der Kanzlerkandidaten spielen. In der ÖVP ist noch nicht ausgemacht, welcher Flügel danach das Sagen haben wird. Beißen Nehammer & seine niederösterreichischen Hilfsregimenter besonders katastrophal ab, hat der Möchtegernkanzler der Mitte wohl weder in noch außerhalb seiner Partei ausreichend Spielraum, um weiter den Takt vorzugeben.

Auch wenn sich nach der niederösterreichischen Landtagswahl im Jänner die von Ex-Klubchef Klaus Schneeberger und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker angeführten Anhänger von Schwarz-Blau durchgesetzt haben – ausgemacht ist ein FPÖ-Kanzler von türkisen Gnaden in der ÖVP noch nicht.

Denn auch die in der ÖVP nach wie vor den Tonangebenden niederösterreichischen Schwarzen sind in zwei Flügel gespalten. Viele Angehörige des ÖVP-Bauernbunds lassen ähnlich wie der langjährige NÖ-Alleinherrscher Erwin Pröll kein gutes Haar an dessen Nachfolgerin und immer öfter auch an ihrem Protegé am Wiener Ballhausplatz.