Hitzekoller am Ballhausplatz [Politik Backstage]

Wenn es nach den Grünen geht, sind Brunners Bedenken ob seiner künftigen Agenden in Brüssel bald obsolet. Brunner sei viel zu wenig europäisch und komme als türkis-grüner Kommissars-Kandidat daher nicht in Frage, heißt es von der Spitze der Grünen: ”Er ist ein Anhänger der Kleinstaaterei und gehört zur Sparefroh-Gruppe innerhalb der EU, die weniger statt mehr Geld in die Hand nehmen will. Etwa zum Ausbau der europäischen Infrastruktur und für den klimagerechten Umbau der Wirtschaft.”

Die Schwarz-Türkisen wissen um die grundlegende grüne Skepsis gegen Brunner und setzen daher auf die Taktik: Alles oder nichts. Während die Grünen die Personalentscheidungen Zug um Zug abhandeln wollen, wollen Nehammer & Co alle offenen Personalagenden zu einem Paket zusammenschnüren und in einem Aufwaschen entscheiden.

Das ginge so weit, mokiert sich ein Grün-Insider, "dass auch die Besetzung von Beiräten durch einen last minute beförderten Sektionsleiter mit in das Personalpaket gepackt wurde. Das ist absurd mit welchen Kleinigkeiten die Besetzung von Top-Jobs hier verknüpft wird.”