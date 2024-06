Grüne grillen [Politik Backstage]

Bei den Grünen gibt sich das Team um Kogler & Co selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall einer geheimen Abstimmung über die frisch gestrichene “grüne Heldin” Leonore Gewessler entspannt. Selbst wenn die schwarz-türkisen Dämme da und dort brechen würden, fürchten die Grünen nicht den Sturz der Ministerin. Die 31 Stimmen der FPÖ reichten auch mit ein paar Dutzend schwarz-türkisen Abweichlern nicht für eine Mehrheit gegen Gewessler. Der Rest der Opposition ist zumindest gespalten.

Die Neos sehen zwar deren innerösterreichische Vorgangsweise sehr kritisch, die Entscheidung in der Sache auf EU-Ebene halten die Pinken aber für richtig. Die SPÖ ist zumindest in den zwei mandatsstärksten Bundesländern last minute auf die Linie Gewesslers eingeschwenkt und machte – aus deren Sicht – ihr Vorgehen bei der historischen Abstimmung in Luxemburg erst möglich. Denn mit dem Ausscheren Wiens per Landesregierungsbeschluss knapp eine Woche vor dem D-Day für das EU-Renaturierungsgesetz, war – zumindest politisch – die bisher eherne Länderfront gegen dieses Kernstück des "Green Deal" gebrochen. Auch der Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser signalisierte persönlich ein klares Ja zum Gewessler-Kurs. Für einen herzeigbaren Regierungsbeschluss fehlte Kaiser freilich die Unterstützung seines Koalitionspartners ÖVP.