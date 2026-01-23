Das Gericht monierte vor allem, dass lediglich eine mathematische Berechnung vorgenommen wurde, und diese nur an einzelnen Rotorteilen des Windrades, die in Wirklichkeit aber alle miteinander verschraubt und daher viel robuster sind. Auch über die Abläufe rund um den eigentlichen Produkttest herrscht Verwunderung: Etwa dass sich beim BEV niemand Gedanken darüber gemacht hat, ob nicht auch gelindere Mittel als ein Verkaufsverbot gereicht hätten. Seltsam kam dem Gericht auch vor, dass man SkyWind nicht „auch nur ansatzweise Gelegenheit gegeben“ hatte, zu den Ergebnissen der Überprüfung Stellung zu nehmen, obwohl es eine diesbezügliche Verordnung zur Zusammenarbeit zwischen Marktüberwachungsbehörde und Hersteller gibt.

Aus den Gerichtsakten ergeben sich allerdings noch weitere Auffälligkeiten, wie Unger trend gegenüber ausführt. Etwa die Unsicherheit, welches Teil eigentlich überprüft wurde, das Original oder gar ein Plagiat? Das BEV hat beim Baumarkt Hornbach nämlich nur ein handschriftlich gekennzeichnetes Ausstellungsstück ohne Originalverpackung eines Kleinwindrotors besorgt, angeblich ohne korrekte Bezeichnung oder Produktcode. BEV betont trend gegenüber jedoch, „es gab (...) in keinem Stadium des Verfahrens Anhaltspunkte, dass es sich beim Produkt um ein Plagiat handelt“. Unger dazu: „Weil mir vorher Akteneinsicht verwehrt wurde, tauchte diese Frage auch erst im Nachhinein auf.“

Laut Unger weisen die Eckdaten seines Produkts keine Ähnlichkeiten mit jenem Teil auf, das in einer vom BEV extern beauftragten Berechnung der „Fachhochschule Kiel, Fachbereich Maschinenwesen“ dann wirklich überprüft wurde. Dazu kommt: Dieses Gutachten war in Wirklichkeit gar nicht von der Fachhochschule, sondern die Arbeit eines pensionierten Professors, der den Briefkopf seines alten Arbeitgebers verwendete, was auch das BEV inzwischen trend gegenüber indirekt bestätigt: „Es handelt sich dabei nur um einen Bezeichnungsfehler, der am Inhalt des Gutachtens nichts ändert.“

Der Inhalt des Gutachtens selbst war aber, wie sich ebenfalls nachträglich herausstellte, sowieso fragwürdig, da darin von falschen Parametern ausgegangen wurde. Auch das bestätigt das BEV: „Die Eingabeparameter aus dem Gutachten (...) wurden im BEV selbst mit dem vom Hersteller übermittelten Parameter abgeglichen, um im Sinne des Herstellers das Ergebnis zu verifizieren. (...) Die vermessenen Parameter des gezogenen Produktes waren (...) für die Setzung der Maßnahmen unerheblich.“