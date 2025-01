Kärnten: Wirtschaft gegen Verbot von Windkraft

Nachdem am Sonntag bei einer Volksbefragung in Kärnten eine knappe Mehrheit von 51,55 Prozent für ein Windradverbot gestimmt hat, sind seitens der Politik „überparteiliche Gespräche“ angekündigt worden. Vertreter aus Wirtschaft und Industrie wollen unterdessen „keine Kursänderung“ in der Energiepolitik und warnen vor steigenden Strompreisen.