Windkraftausbau lockt Milliardeninvestor an

KKR verwaltet in Summe Vermögenswerte von rund 500 Milliarden Dollar, darunter etwa Beteiligungen an Technologieunternehmen wie Byte- Dance (TikTok) oder Epic Games (Fortnite) oder Marken im Konsumgüterbereich wie Toys "R“ Us, BeautyHealth, Unilevers Speiseeisgeschäft oder Pets at Home. ContourGlobal unterhält sein weltweites Windkraft-Competence-Center in Österreich, will nun die seit zehn Jahren hier gemanagten kleineren Windparks (Austria Wind) durch so genanntes Repowering ertüchtigen und zusätzlich weitere Kraftwerkparks mit gesamt bis zu 1.000 MW Leistung auf die grüne Wiese stellen, selbst in Bundesländern wie Tirol, Kärnten oder Salzburg, die bislang so gut wie gar keine Windräder aufweisen. Das Investmentvolumen von bis zu einer Milliarde Euro würde Strom für 670.000 Haushalte bedeuten, oder 21 Prozent des Windkraftausbaus nach den aktuellen Zielen der Bundesregierung.