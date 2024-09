Big Bang am Ballhausplatz [Politik Backstage]

Karl Nehammer hatte die Teilnahme am jährlichen Stelldichein der Staats- und Regierungschefs, das in der letzten Septemberwoche bei der UNO-Generalversammlung über die Bühne geht, heuer wahlkampfbedingt nie am Kalender. Alexander Van der Bellen jettet seit Amtsantritt auch in jenen Jahren nach New York, in denen zu Hause Wahlkampf angesagt ist. Schließlich zählt die Vertretung der Republik nach außen zu den zentralen Kompetenzen des Staatsoberhaupts – besonders dann, wenn der Regierungschef aus innenpolitischen Gründen auslässt.

Der Flug nach New York am vorletzten Septemberwochenende war daher schon seit Monaten fix. Bereits im Sommer ließ Van der Bellen einmal mehr an der medialen Begleitung interessierte Journalisten wissen: Sein dichter New-York-Kalender lasse diesmal leider keine Medientermine zu, eine Mitreise sei daher weitgehend sinnlos. Inoffiziell wird freilich zugegeben: Alexander Van der Bellen will wenige Tage vor der Nationalratswahl nicht einmal einen Halbsatz zu seinen Plänen für die Zeit danach von sich geben.

Anfang vergangener Woche sagte Van der Bellen wegen der Hochwasserkatastrophe seinen New-York-Trip dann kurzfristig ab. Hintergrund dieser Entscheidung: Das Staatsoberhaupt sah sich zwar nicht als unmittelbarer Krisenmanager gefordert. Es fürchtete aber, dass die politische Aufarbeitung des Klima-Desasters im Wahlkampffinale in eine Schlammschlacht ausarten könnte. „Dann sollte zumindest ein Erwachsener da sein“, so die im Regierungsviertel kolportierte launige Begründung des Staatsoberhaupts für seine Absage. Die befürchtete Schlammschlacht blieb zur allgemeinen Erleichterung aus. Van der Bellen nutzte die gewonnene Zeit, um sich in diskreten Gesprächen auf den letzten Stand für den drohenden längsten Koalitionspoker aller Zeiten zu bringen. Denn Alexander Van der Bellen (VdB) steht ab Sonntag dieser Woche vor der größten und schwierigsten Herausforderung in seiner bald acht Jahre währenden Amtszeit.

Das Staatsoberhaupt will den absehbaren Wahlsieger Herbert Kickl weder als Kanzler noch als Regierungsmitglied angeloben. VdB hält den blauen Parteichef innen- und außenpolitisch für eine „unguided missile“: nach innen für einen brandgefährlichen Aufwiegler und Spalter, nach außen für einen, der mit den zerstörerischen Kräften in Europa in einem Boot sitzt.